Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Гагаузии

Власти Гагаузии обвинили Кишинев в демонтаже автономии и введении внешнего управления — Конституционный суд лишил регион права назначать собственного прокурора. Об этом сообщает РИА Новости.

Политическое напряжение между Гагаузией и официальным Кишиневом усилилось после того, как Конституционный суд Молдавии лишил автономию права участвовать в назначении регионального прокурора. В Народном собрании Гагаузии расценили это решение как очередной шаг к подрыву правовой самостоятельности региона и фактическому введению внешнего управления.

Депутаты заявили, что центральные власти намеренно дестабилизируют ситуацию, исключая автономию из процесса принятия ключевых решений. По их мнению, действия Кишинева направлены не на консолидацию общества, а на устрашение и политическое давление.

Парламент автономии также поставил под сомнение легитимность Конституционного суда, указав, что он больше не отражает интересы всех регионов страны. Народное собрание оставило за собой право принимать решения по внутренней и внешней политике, а также международным связям, что может стать началом нового витка политического противостояния внутри Молдавии.

Ранее в Кишиневе по решению апелляционной палаты был отклонен официальный запрос прокуратуры о 30-дневном аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул.