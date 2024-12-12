Москалькова рассказала, о чем удалось договориться с Украиной

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о достигнутом соглашении с украинской стороной об обмене посылками для военнопленных, который будет осуществлен к Новому году. Об этом она рассказала ТАСС.

По словам Москальковой, обмен посылками планируется провести на российско-белорусской границе или в другом согласованном месте.

Также уполномоченный по правам человека в России отметила, что содержимое посылок будет включать записки, письма из дома, детские рисунки и личные вещи.

Москалькова отметила особую роль белорусской стороны в этой гуманитарной инициативе, которая выступает посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о контактах с Венгрией по вопросу обмена пленными с Украиной. По его словам, ФСБ передавала Будапешту предложение Москвы по обмену пленными с Киевом.