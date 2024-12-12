В Кремле рассказали о контактах с Венгрией по вопросу обмена пленными с Украиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила Венгрии предложение об обмене пленными и прекращении огня на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это предложение было отклонено Киевом. Слова Пескова приводит РБК.

«Премьер-министр Венгрии Орбан в ходе вчерашнего телефонного разговора с Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной и также объявить о рождественском прекращении огня», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Кроме того, Песков отметил, что Москва никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров с Киевом, в том числе на основании переговоров между сторонами, которые проходили в 2022 году в Стамбуле.

Также представитель Кремля отметил вклад венгерской стороны в попытки урегулировать украинский конфликт. По словам Пескова, премьер-министр Венгрии Орбан предпринимает всевозможные усилия для мирного разрешения кризиса.

В конце ноября официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова объявила о готовности Москвы к проведению одного из крупных обменов военнопленными с Киевом. Она отметила, что Россия готова передать Украине 630 украинских военнослужащих на равных условиях.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уведомил российскую сторону о том, что Владимир Зеленский отказался прекращать огонь на Рождество.