Москва ожидает возвращения заключенного в США россиянина в обмен на Фогеля

США освободят заключенного гражданина России в обмен на освобождение американца Марка Фогеля. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Имя россиянина представитель Кремля не назвал, но отметил, что такой обмен входит в договоренности между Москвой и Вашингтоном.

«Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен в Россию», — уточнил Песков.

Марк Фогель вместе с женой был задержан в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года по подозрению в хранении наркотиков. В его багаже таможенники обнаружили гашишное масло и марихуану. Как позже выяснили следователи, супруга Фогеля избавилась от улик в квартире до прибытия правоохранительных органов.

Сам Фогель признал свою вину и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

В МВД ранее сообщали, что Фогель вместе с супругой имели дипломатический статус до мая 2021 года. Отмечалось, что они могли использовать его для организации поставок на территорию РФ наркотических веществ. Их Фогели, по версии правоохранителей, распространяли среди учащихся англо-американской школы, где Марк являлся преподавателем.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля, в России будет освобожден еще один американец.