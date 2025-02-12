Трамп анонсировал освобождение еще одного американца после Фогеля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду, 12 февраля, будет освобожден еще один американец следом за возвращением из России Марка Фогеля, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков. При этом Трамп не раскрыл имя и страну, передает РИА Новости.

Как ранее отметил советник президента по национальной безопасности Майк Уолц, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию для ведения переговоров о возвращении Фогеля, который был осужден в России за наркотики.

Российский адвокат Дмитрий Овсянников впоследствии подтвердил эту информацию РИА Новости. Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп собирается добиваться возвращения всех американцев, находящихся в тюрьмах России.

Фогель и его жена были задержаны в августе 2021 года в Шереметьево после прибытия из Нью-Йорка с наркотиками в багаже. Супруга Фогеля успела избавиться от улик перед приходом силовиков.

Ранее сообщалось, что Трамп крайне высоко оценил решение Москвы вернуть осужденного в РФ Фогеля Вашингтону. Американский президент выразил надежду, что освобождение Фогеля станет «началом» для улучшения отношений и поможет в разрешении конфликта на Украине.