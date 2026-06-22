«Мы готовы, но их нет». Турция подтвердила готовность принять переговоры по Украине

В настоящее время нет оснований для проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной на территории Турции. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщает РИА Новости .

Тем не менее Анкара не прекращает дипломатические усилия, направленные на создание условий для таких контактов.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях саммита Россия–АСЕАН в Казани подтвердил готовность Анкары принять очередной этап переговоров по украинскому урегулированию.

«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», – заявил собеседник агентства.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Турция заинтересована не просто в предоставлении площадки, а в практической полезности для переговорного процесса по Украине.

Ранее сообщалось о том, что Турция разрешила изучение предполагаемых останков Ноева ковчега.