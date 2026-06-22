«Мы готовы, но их нет». Турция подтвердила готовность принять переговоры по Украине
Анкара продолжает работу для переговоров РФ и Украины, предпосылок пока нет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В настоящее время нет оснований для проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной на территории Турции. Об этом со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщает РИА Новости.
Тем не менее Анкара не прекращает дипломатические усилия, направленные на создание условий для таких контактов.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с Владимиром Путиным на полях саммита Россия–АСЕАН в Казани подтвердил готовность Анкары принять очередной этап переговоров по украинскому урегулированию.
«На данном этапе предпосылок для возобновления переговоров по Украине в Турции нет, однако работа в этом направлении продолжается», – заявил собеседник агентства.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что Турция заинтересована не просто в предоставлении площадки, а в практической полезности для переговорного процесса по Украине.
Ранее сообщалось о том, что Турция разрешила изучение предполагаемых останков Ноева ковчега.