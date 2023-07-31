«Мы хотим освободить население, а не убить»: выяснилось, почему Россия не отвечает жестокостью на атаки ВСУ
Российские политологи рассказали, стоит ли ждать нового удара БПЛА по Москве
Фото: [Соцсети]
Удары дронов ВСУ по российской территории в последнее время участились. Масштабнейшую атаку на Москву Киев обещает и в День независимости Украины.
Впрочем, как считает политолог Михаэлис Галицкий, подобные анонсы — скорее отвлекающий маневр.
«Скорее всего атака планируется, но на другой город. Отвлекающий маневр, чтобы спровоцировать перебросить все силы на охрану Москвы», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Несмотря на риск новой провокации, Галицкий считает, что вряд ли от Украины стоит ожидать какого-то серьезного акта. Подобные новости могут быть направлены на наведение паники.
«Возможно, будет какой-нибудь незначительный взрыв, но в условиях паники будет психологический хаос. Поэтому властям стоит усилить информирование населения, говорить, как себя вести в случае возможных атак. Зная четкий алгоритм действий, человек спокойнее реагирует даже на стрессовые события», — сказал собеседник.
Впрочем, России, уверен политолог и основатель ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков, отвечать тем же не следует.
«Для нас население Украины — это наши люди, которых силой обмана заставили служить нашему врагу, поэтому мы не хотим обижать мирное население. Россия — цивилизованное государство, а США и Британия, по факту управляющие Украиной, вышли за пределы цивилизованности и ведут против России неконвенциональную войну террористического толка», — добавил Марков.
Политолог пояснил, что массовые атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре являются террористическими по своей природе.
«Они этими терактами занимаются в Донбассе на протяжении восьми лет. Мы этого не делаем, потому что это против наших взглядов: мы хотим освободить население, а не убить его», — пояснил Марков.
Ранее мы сообщали, что ВСУ продолжат атаки на Ростовскую область.