Политолог Базиков: ВСУ продолжат атаки на Ростовскую область

Политолог Роман Базиков рассказал, с какой целью ВСУ активно запускают ракеты и беспилотники по Ростовской области, сообщает rostovgazeta.ru . Эксперт уверен, что украинские военные преследуют одну цель – запугать жителей Дона. Удары не имеют никаких военных значений.

«Даже если бы БПЛА куда-то долетело — это не тот уровень массовости обстрелов, которые могут иметь военно тактические или военно стратегические последствия. Здесь, скорее всего, используется элемент психологического давления — запугивание жителей донского края», - высказал мнение политолог Роман Базиков

Политолог Роман Базиков рассказал, что контрнаступление ВСУ длится два месяца, но существенных изменений на линии соприкосновения не произошло. Армия Украины и ранее направляла беспилотники или запускала ракеты по Ростовской области, но на фоне неудачного наступления начала вести себя более агрессивно. Единственная цель – испугать жителей региона, психологически давить на них.

Эксперт предположил, что ВСУ в ближайшее время не изменит тактику, и атаки по Ростовской области будут продолжаться и далее. Беспилотники долетают и до Москвы. Ранее в пятницу, 28 июля, вследствие агрессии со стороны ВСУ в центре Таганрога выбило окна, пострадали людей. Погибших не было, но семерым жителям понадобилась госпитализация. Немного позже была выпущена вторая ракета, которую сбили средства российского ПВО над Азовским районом. Металлические обломки пробили крышу дома. В хуторе Дарагановка вследствие падения беспилотника началось возгорание.