На Украине не обнаружено значительных месторождений редкоземельных металлов, которые интересуют Соединенные Штаты. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщил британский журнал Spectator.

Тем не менее, Украина обладает запасами других ценных минералов, среди которых титан, литий, уран, кобальт, графит, медь, никель, а также значительные ресурсы газа и угля.

Примечательно, что большинство из этих месторождений эксплуатируются в небольших масштабах или закрыты. Кроме того, Украина сталкивается с проблемой недостаточных мощностей для переработки своих минералов, что ограничивает ее потенциал на международной арене.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения. Киев согласился на изменения условий сделки, отказавшись от первоначального требования о возмещении $500 млрд.

Соглашение имеет рамочный характер и не требует ратификации, однако впоследствии ожидается создание инвестиционного фонда, который будет способствовать развитию добычи и переработки полезных ископаемых на Украине. Важно отметить, что условия распоряжения ресурсами страны еще будут уточнены в рамках последующих соглашений.

Ранее польское издание Mysl Polska предрекло печальные последствия для Украины после заключения соглашения с США по редкоземам.