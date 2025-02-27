Украина рискует потерять как минимум 20% своей территории в результате соглашения по редкоземельным ресурсам с США. Так считают авторы публикации по теме возможного подписания договора с Вашингтоном в издании Myśl Polska.

Утверждается, что глава киевского режима Владимир Зеленский совершил стратегическую ошибку, отказавшись от возможности мирного договора, предложенного в Турции в 2022 году.

По мнению аналитиков, украинская элита, находясь под сильным влиянием Запада, толкает страну к краю пропасти, игнорируя возможности мирного урегулирования, которые были реальны три года назад.

«Украине придется подписать с США унизительное соглашение о передаче Америке почти всех природных ресурсов, которые еще находятся на ее территории», — говорится в публикации.

Ранее народный депутат Украины Николай Дубинский прокомментировал заключение договора по редкоземам с США, отметив, что Украина, оказавшаяся в проигрышной позиции, рискует оплатить не только свою политическую неудачу, но и интересы своих союзников. Он также подчеркнул, что Зеленский фактически обездоливает свой народ, которому принадлежат все недра страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сделка США и Украины по редкоземельным ресурсам может насторожить Россию.