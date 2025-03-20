Глава киевского режима Владимир Зеленский должен уйти в отставку после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Таким мнением в телеграм-канале поделился депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе (СИЗО) по обвинению в государственной измене.

Политик подчеркнул, что Трамп проявляет пренебрежение к Зеленскому, в то время как к президенту РФ Владимиру Путину у него большее уважение.

«Между Трампом и Путиным диалог складывается, а с Зеленским — нет. Все это говорит о том, что Зеленскому придется отойти в сторону, или поезд "Трамп" его просто переедет», — написал Дубинский.

По мнению украинского депутата, Зеленский должен был давно начать активные переговоры с Трампом, чтобы наладить мир на Украине. Он подчеркнул, что не секретом является то, что в эти дни вопросы урегулирования конфликта между Россией и Украиной остаются одними из самых актуальных.

В среду, 19 марта, Трамп и Зеленский обсуждали возможность сближения позиций России и Украины. Американский лидер предложил новые меры по обеспечению безопасности Украины. При этом Трамп перед беседой с главой киевского режима провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого обсуждались пути решения украинского конфликта и возможность нормализации двусторонних отношений.

Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского на посту президента Украины завершился 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были состояться в том же году, однако были отменены из-за введения военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о желании Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией.