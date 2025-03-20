Глава киевского режима Владимир Зеленский, который публично пообещал не наносить удары по энергетической инфраструктуре России, на самом деле приказал вновь совершать подобные действия. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова уточнила, что, дав согласие на прекращении ударов по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский поддержал озвученное Белым домом предложение.

«Но на деле отдал противоположный приказ — не об остановке ударов, а напротив, о нанесении новых», — сообщила дипломат

Она также заявила, что ответственность за данный и другие акты терроризма лежит на всех государствах, которые не прекращают отправлять на Украину летальное вооружение.

Ранее Захарова объяснила, что своей атакой на российский объект энергетической инфраструктуры глава киевского режима подтвердил неспособность договариваться.