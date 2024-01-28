На Украине рассказали о последствиях удара по объекту в Кременчуге

Глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин рассказал о последствиях удара по промышленному объекту в Кременчуге. В своих соцсетях он опубликовал фото, на котором виден огонь.

«Продолжается ликвидация пожара <…>. Предварительно — две баллистические ракеты», — написал Пронин.

Ранее в некоторых областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги. «Красным» на онлайн-карте министерства цифрового развития страны в том числе горела Полтавская и Харьковская области. Пронин ранее сообщил, что на территории Кременчугского района поражен объект промышленной инфраструктуры. На нем начался пожар.

ВС РФ начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосте, в результате чего было повреждено шоссейное полотно. Террористы заложили взрывное устройство в грузовик и спрятали его в полиэтиленовый рулон. В момент движения по мосту устройство было приведено в действие.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу главной целью ударов по объектам критической инфраструктуры назвал снижение военного потенциала украинской армии.

Ранее министр обороны Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не в силах быть единственным союзников Украины. Он призвал другие страны поддержать Киев.