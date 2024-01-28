Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил, что Берлин не сможет в одиночку помогать Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Die Zeit .

Линднер подчеркнул, что союзникам Киева необходимо увеличить свой вклад, поскольку Германия берет на себя «основное финансовое бремя». По словам главы минфина, это в конечном итоге сильно ударит по немецкой экономике.

«В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше», — заявил Линднер.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, военную помощь Киеву оказывают 54 государства. В общей сложности они выделили на нужды ВСУ больше 203 миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале специальной военной операции на Украине, призвал третьи страны не вмешиваться в конфликт. В противном случае, отмечал он, Москва подготовит решительный ответ.

Министерство иностранных дел РФ направляло ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на Украину свои оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции не последовало.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США введет пошлину в размере 60% на китайский импорт.