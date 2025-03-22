По словам бывшего главы украинского правительства Николая Азарова, нынешние власти Незалежной готовят законодательную почву для удержания власти «на штыках». Об этом он заявил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что власти киевского режима хорошо осознают, что удержаться могут только таким образом.

По мнению украинского политика, рассмотрение в украинском парламенте законопроекта о праве Национальной гвардии страны применять без предупреждения огнестрельное оружие, а также резиновые и пластиковые дубинки против митингующих, свидетельствует о том, что Нацгвардия еще сможет применять беспилотники во время протестов.

Ранее на Украине призвали Зеленского уйти в отставку из-за провалов в диалоге с Трампом.