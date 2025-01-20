На Западе допустили возможность России выгодно завершить для себя украинский конфликт

Россия может очень выгодно завершить конфликт на Украине при посредничестве США. Это произойдет из-за того, что Дональд Трамп с симпатией относится к Владимиру Путину. Такое допущение сделала газета New York Times.

Издание заявило, что пока неясно, за счет чего Трамп собирается завершать украинский конфликт. В то же время за ним отмечено враждебное отношение к Киеву.

«Учитывая его давнюю симпатию к Путину, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — указали журналисты.

Авторы статьи добавили, что сам Трамп так и не раскрыл подробностей своего плана, поэтому в обществе до сих пор гадают, что именно будет предпринято для завершения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Трамп снова пообещал завершить конфликт на Украине, он сделал это за сутки до своей инаугурации. Он также заявил, что остановит военные действия на Ближнем Востоке и не даст случиться Третьей мировой войне.