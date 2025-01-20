Трамп на митинге в канун инаугурации снова пообещал закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп на митинге на арене хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», что прошел в канун инаугурации республиканца, снова пообещал в кратчайшие сроки положить конец конфликту на Украине.

Кроме того, как заявил американец, он прекратит конфликт на Ближнем Востоке и сделает всё, чтобы не допустить начала на планете третьей мировой войны.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп объявил, что сразу после въезда в Овальный кабинет поручит военным и ученым создать и внедрить новейшую систему противоракетной обороны «Железный купол», которая будет покрывать всю территорию страны.

Также он заявил, что все глупые распоряжения Байдена будут отменены в течение ближайших суток.