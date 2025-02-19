На Западе Европу обвинили в стремлении продолжить конфликт на Украине

Руководители европейских стран рассматривают вопрос отправки военных на Украину, так как не хотят завершения конфликта. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

В понедельник, 17 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности в случае необходимости отправить войска на Украину, отметив, что глубоко чувствует ответственность за британских военных, которые будут подвержены опасности. Но, добавил Стармер, это позволит обеспечить безопасность континента и самой Британии.

Ранее сообщалось о том, что в ЕС заявили о подготовке нового пакета военной помощи Украине.