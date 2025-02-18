В ЕС заявили о подготовке нового пакета военной помощи Украине

Украине готовится новый пакет военной помощи от стран Евросоюза. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на информацию от трех европейских дипломатов.

Стало известно, что сумма нового пакета военной помощи Украине от стран ЕС составит не меньше шести млрд евро, и такое решение было принято на фоне начавшихся переговоров России и США. В новый пакет планируется включить и системы ПВО, и полтора миллиона артснарядов, а официально представить его могут незадолго до 24 февраля во время визита делегации ЕК в Киев.

Журналисты издания отмечают, что таким решением в ЕС пытаются укрепить стратегические позиции Киева во время переговоров Путина и Трампа.

Ранее глава российского МИД прокомментировал желание Евросоюза принимать участие в переговорном процессе по украинскому вопросу.