В США полагают, что использование западного оружия для атак на Россию окажет лишь ограниченное влияние на ситуацию на поле боя и не приведет к значимым изменениям в ходе конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

Кроме того, американская администрация выразила опасения о возможности эскалации конфликта. Источники отметили, что стратегия поддержания баланса и предотвращения дальнейшего увеличения напряженности остается приоритетом для Белого дома.

Как пишет Bloomberg, продолжает расти давление со стороны Европейского Союза (ЕС) на США. Несколько лидеров ЕС подтвердили свою позицию о необходимости разрешить Украине применять западное вооружение против РФ, однако президент США Джо Байден, по всей видимости, пока сохраняет твердую позицию и отказывается выполнять эти просьбы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова накануне заявила, что разрешение ВСУ на удары по российской территории станет прямым вмешательством НАТО в конфликт. Она подчеркнула, что страны Запада, обсуждающие такую возможность, «продолжают играть с огнем», рискуя усугубить и без того сложную ситуацию в регионе.