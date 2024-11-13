Захарова предупредила о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Если киевский режим получит одобрение на удары вглубь России, это решение будет расцениваться, как фактическое участие НАТО в прямом столкновении с РФ. Об этом пишет ТАСС и ссылается на заявление официального представителя МИД Марию Захарову.

Дипломат напомнил, что США, Англия, Франция и Бельгия продолжают играть с огнем и напомнила речь Владимира Путина.

«Президент России чётко обозначил нашу реакцию в случае получения киевским режимом разрешения на упомянутые удары. Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией», — заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, если произведенные на Западе дальнобойные системы все-таки нанесут удар по территории нашей страны, последует ответ, который окажется «неминуемым и разрушительным».

Ранее сообщалось о том, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон не оставляют попыток поддержать находящийся у власти на Украине режим. Политики опять попытаются получить от президента Джо Байдена разрешение на удары вглубь России. А по мнению политолога Юрия Советова, интересанты могут добиться своей цели, учитывая последние события на политической арене США, а также характер действующего главы страны.