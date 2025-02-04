Украина готова подписать документы о совместных соглашениях с США по редкоземельным металлам, стало известно газете The Washington Post (WP).

Отмечается, что украинские чиновники расценивают интерес Трампа к ресурсам страны как позитивный сигнал, подчеркивающий важность наличия у США стратегического интереса на Украине для обеспечения ее безопасности.

В частности, американский лидер может быть мотивирован расширить сотрудничество с Украиной, в частности, из-за наличия в новых регионах России запасов редкоземельных металлов, включая литий. Эксперты отмечают, что актуальные подсчеты ресурсов Украины устарели, и для полноценного анализа потребуются новые исследования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова Трампа, охарактеризовав их как предложение Киеву «купить» помощь США. Представитель Кремля также добавил, что, по его мнению, украинским властям следует отказаться от западной поддержки для того, чтобы ускорить процесс завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов.