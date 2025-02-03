США ожидают от Украины гарантий по поставкам редкоземельных металлов
Трамп хочет заключить с Украиной сделку на поставку редкоземельных металлов
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Власти США рассчитывают, что Украина предоставит им гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на военную и финансовую поддержку со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«Мы рассчитываем заключить сделку с ними... Я хочу иметь гарантии по редкоземельным металлам, и они готовы их предоставить», — сказал он представителям СМИ, выступая в Овальном кабинете,
Он также добавил, что Вашингтон хочет добиться от Европы увеличения объемов финансирования поддержки Украины.
По словам Трампа, предыдущая администрация потратила на Украину почти на $200 млрд больше, чем ЕС. Он считает, что вклад европейских стран нужно увеличить.
Ранее Трамп заявил о большом прогрессе в прекращении конфликта между РФ и Украиной.