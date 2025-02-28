Грядущая сделка между США и Украиной по обмену редкоземельными ресурсами вызвала широкий резонанс и критику среди экспертов на Западе. Так, британский исследователь Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran охарактеризовал этот проект как «самый странный документ».

Эксперт отметил, что Украина не получит значительных преимуществ в результате этого соглашения. Кроме того, отметил он, неясной остается и выгода для США.

«Все, что делает Зеленский — раздает Украину американцам, не получая ничего взамен», — подчеркнул Меркурис.

Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится к визиту в Вашингтон, где встретится с президентом США Дональдом Трампом для подписания сделки по редкоземам. Ранее Зеленский отклонил первый проект этого соглашения.

По информации газеты Financial Times (FT), Киев согласился на новые условия договора с США, которые исключают требование возместить $500 млрд. Взамен Киевом и Вашингтоном будет создан некий совместный фонд, средства от которого будут направлены на восстановление Украины.

Тем не менее, журнал Economist ранее отметил, что в новом соглашении остаются ряд нечетко прописанных условий по распоряжению ресурсами Украины.

Ранее экс-чиновник Белого дома Алекса Жакеза заявил, что проекты США по добыче полезных ископаемых не выдержат конкуренции с Китаем.