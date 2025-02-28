На Западе предрекли провал США в конкуренции с КНР по полезным ископаемым

США не смогут выдержать конкуренцию с Китаем новыми проектами в сфере добычи полезных ископаемых на Украине, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на экс-чиновника Белого дома Алекса Жакеза.

Он подчеркнул, что китайское производство, поддерживаемое дешевыми затратами, сохраняет низкие цены на минералы. По его словам, в разных странах находятся огромные залежи редкоземельных ресурсов, но за пределами КНР до сих пор не наблюдается появление новых производств.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности Украины подписать соглашение по редкоземам. Американский президент подчеркнул, что эта сделка позволит Соединенным Штатам вернуть вложенные в Украину средства и потенциально приносить дополнительные доходы.

По информации издания, полные запасы полезных ископаемых на территории Украины остаются неизвестными, и их добыча потребует создания новой крупной инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что это может оказаться экономически непрактичным и усложнить реализацию проектов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль раскрыл детали сделки с США по редкоземельным ресурсам.