Одним из основных шагов он назвал создание специализированной делегации, которая будет работать над директивами и координацией действий между правительствами Украины и Соединенных Штатов.

«Правительства Украины и США будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны», — сказал Шмыгаль.

При этом, отметил украинский премьер, полезные ископаемые и собственность Украины не будут передаваться США.

Глава киевского режима Владимир Зеленский еще в октябре 2024 предложил заключить соглашение с США и Европейским Союзом (ЕС) о защите, которое включало бы инвестиции в добычу природных ресурсов.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать эту сделку, которая смогла бы вернуть затраты Вашингтона на помощь Украине за три года. По словам американского лидера, таким образом Штаты смогли бы получить потраченные $500 млрд.

Однако позже Зеленский отказался заключать соответствующий договор, заявив, что деньги, выделенные США, были «грантами», и украинцы не будут «поколениями» выплачивать такую сумму.

Несмотря на это, вскоре Киев и Вашингтон заключат соглашение с новыми пунктами. 26 февраля кабмин Украины утвердил текст рамочного соглашения с США о создании правил и условий для инвестиционного фонда восстановления Украины. Этот договор также включает обязанность Киева направлять 50% будущих доходов от своих природных ресурсов в совместно созданный с США фонд.

Ранее британский журнал Spectator сообщил, что на Украине не оказалось значимых месторождений редкоземельных металлов.