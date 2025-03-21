На Западе считают, что Зеленский бросил вызов Трампу, отказав передавать АЭС

Глава киевского режима Владимир Зеленский решил обострить взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом и бросил ему вызов, отказав в передаче атомных электростанций (АЭС) под контроль Соединенных Штатов. Об этом пишет издание The Independent.

Комментируя намерение Вашингтона заняться украинскими АЭС, Зеленский заявил, что не пойдет на такой шаг, даже несмотря на предложенные гарантии безопасности.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) упоминала, что Зеленский проявлял интерес к возможности передачи Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре под контролем ВС РФ, под контроль США.

При этом Трамп заявил, что права на украинские атомные станции могут дать дополнительные гарантии безопасности для Украины со стороны США.

Украина является одним из крупнейших производителей электроэнергии из ядерных источников в Европе. На АЭС страны вырабатывается около 50% всей электроэнергии. В стране функционируют четыре АЭС — Запорожская, Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая. Запорожская АЭС — крупнейшая в стране и одна из крупнейших в мире.

Ранее о возможной сделке Вашингтона и Киева по передаче по контроль США атомных электростанций, в том числе Запорожской АЭС, сообщила газета Financial Times (FT).