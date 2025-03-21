Стало известно о намерении США взять под контроль украинские АЭС

США стремятся получить контроль над украинскими атомными электростанциями (АЭС), в том числе над Запорожской АЭС, в рамках сделки с Киевом. Об этом стало известно изданию Financial Times (FT).

Источники отмечают, что администрация США хочет, чтобы Украина раскрыла информацию о владельцах общего инвестиционного фонда, что потенциально может привести к переходу под контроль США не только атомных станций, но и других экономических активов страны.

Однако украинские чиновники выразили опасения, что такое соглашение может принудить их к невыгодным условиям и подорвать национальные интересы.

Пока что президент США Дональд Трамп не представил конкретных условий нового соглашения, однако американская сторона активно работает над созданием «более масштабного договора».

Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что экономическое партнерство остается в центре обсуждений, но сейчас приоритетом является общее прекращение огня и достижение прочного мира на Украине.

В феврале Украина и США уже договорились о заключении рамочного соглашения о совместной добыче ресурсов, включая нефть и газ. Однако новая сделка была сокращенной версией ранних требований Вашингтона, в которой исключены упоминания о предполагаемом доходе в $500 млрд от добычи ресурсов, а также уже существующие проекты, доходы от которых поступают в украинский бюджет.

Подписание соглашения о полезных ископаемых было сорвано после напряженной перепалки между главой киевского режима Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом 28 февраля, в ходе которой президент США обвинил Зеленского в неуважении и неблагодарности.

Ранее сообщалось, что реактивные дроны ВСУ попытались атаковать Калининскую атомную электростанцию (АЭС).