На Западе узнали о разногласиях в администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине

В администрации президента США Дональда Трампа произошел раскол по вопросу решения украинского конфликта, сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

В частности, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по украинскому конфликту Кит Келлог выступают за более активное давление на Москву, считая, что это будет способствовать более эффективному урегулированию ситуации. Они подчеркивают необходимость жесткой политики по отношению к России, чтобы она пересмотрела свои действия на Украине.

В то же время, ряд других представителей администрации придерживаются диаметрально противоположной позиции. Они считают, что необходимо снизить уровень помощи Киеву, чтобы как можно быстрее завершить конфликт и достигнуть компромиссного решения.

Как отмечают источники, это внутреннее разногласие подчеркивает сложность ситуации и различные подходы к внешней политике администрации Трампа.

Трамп, в свою очередь, выразил надежду на то, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине будут достигнуты в ближайшем будущем. Также американский лидер ранее сообщил о большом прогрессе в прекращении конфликта между РФ и Украиной.