Трамп заявил о большом прогрессе в прекращении конфликта между РФ и Украиной

Лидер США считает, что ему и его команде удалось заметно продвинуться на пути, который ведет к прекращению боевых действий на украинской территории.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Мы должны остановить эту нелепую войну», — указал он.

Ранее стало известно о подготовке Трампом еще одной реформы в США. Его администрация собралась объединить USAID и Госдепартамент, чтобы сократить штат чиновников. При этом у агентства по международному развитию заметно урежут бюджет, хотя и оставят в его ведении функцию по оказанию гуманитарную помощи другим странам.