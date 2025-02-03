Трамп заявил о большом прогрессе в прекращении конфликта между РФ и Украиной
Трамп увидел большой прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Фото: [pxhere.com]
США сумели достигнуть большого прогресса на пути прекращения украинского конфликта. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Его мнение привело РИА Новости.
Лидер США считает, что ему и его команде удалось заметно продвинуться на пути, который ведет к прекращению боевых действий на украинской территории.
«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Мы должны остановить эту нелепую войну», — указал он.
Ранее стало известно о подготовке Трампом еще одной реформы в США. Его администрация собралась объединить USAID и Госдепартамент, чтобы сократить штат чиновников. При этом у агентства по международному развитию заметно урежут бюджет, хотя и оставят в его ведении функцию по оказанию гуманитарную помощи другим странам.