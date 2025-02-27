В странах Балтии началась паника из-за изменения курса США и собственной русофобии. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.

По его словам, эти государства вели опрометчивую внешнюю политику, которая сейчас ставит под угрозу их безопасность и стабильность.

«Они рассчитывали на то, что у США будет большая дубинка, которая их защитит, а теперь США не защищают их, поэтому они в панике», — сказал Сакс.

В последние годы русофобия получила новую политическую подоплеку. Правительства Латвии, Литвы и Эстонии активно позиционируют себя как защитников европейской безопасности и независимости от российского влияния. Это отражается в проводимой ими политике, направленной на укрепление связей с Западом и НАТО, а также в уничтожении памяти об СССР и отношении к русскоговорящим гражданам.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо указал на то, что ненависть к России стала неотъемлемой частью политики Европейского Союза (ЕС).

Также депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заметил, что русофобия не имеет рационального обоснования и лишь усугубляет международные отношения.

Ранее сообщалось, что в парламент Финляндии внесли законопроект о запрете покупки недвижимости россиянами.