В Финляндии потребовали запретить продажу земель россиянам

Правительство Финляндии внесло на рассмотрение законопроект, предусматривающий запрет для граждан России приобретать недвижимости в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра обороны Антти Хяккянен.

Он отметил, что подобные меры связаны с тем, что РФ представляет угрозу национальной безопасности Финляндии.

«Правительство только что приняло решение внести в парламент предложение о запрете россиянам совершать сделки с недвижимостью в Финляндии», — сообщил Хяккянен на пресс-конференции.

Согласно предложенным мерам, граждане стран, считающихся угрозой нацбезопасности Финляндии, не смогут владеть недвижимостью в республике. Это касается не только россиян, но и лиц, имеющих юридический адрес в стране-агрессоре или находящихся под ее влиянием граждан.

Кроме того, те, кто обладает двойным гражданством или постоянно проживает в Финляндии, должны будут получать специальное разрешение для совершения сделок по недвижимости.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов охарактеризовал данный запрет как проявление русофобии и «военного психоза». Он отметил, что Москва намерена принимать ответные меры в соответствии с государственными интересами.

Ранее стало известно, что в Финляндии спикером парламента выбрали депутата, призывавшего убивать российских военных.