Над госсектором Лос-Анджелеса нависла угроза сокращений из-за дефицита бюджета

Правительство американского Лос-Анджелеса (штат Калифорния) испытывает серьезный дефицит бюджета, который достиг рекордной отметки в $1 млрд. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава административного отдела города Мэтт Сабо.

По его словам, этому финансовому кризису способствовали недополученные налоговые поступления в размере $315 млн, а также увеличенные расходы, вызванные пожарами, произошедшими в январе 2025 году.

В связи с возникшей ситуацией увольнения муниципальных сотрудников становятся практически неизбежным, подчеркнул Сабо.

«Речь идет не о десятках или даже сотнях увольнений, а о тысячах», — сказал он.

Накануне мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что для преодоления кризиса необходимы фундаментальные изменения в работе городского управления.

Ранее телеканал CBS сообщил, что Министерство здравоохранения и социальных служб США предложило всем сотрудникам уволиться по собственному желанию и получить $25 тыс.