Над военной базой США в Германии заметили беспилотник

Над американской авиабазой Рамштайн в Германии зафиксировали неизвестные беспилотники. Об этом сообщило издание Der Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности. Несмотря на активные поиски, операторы дронов остаются неустановленными.

Отмечается, что этот инцидент не единственный. В последние недели дроны также наблюдались над промышленными объектами, принадлежащими немецкому оборонному концерну Rheinmetall и химической компании BASF. Происхождение этих беспилотных устройств на данный момент не установлено.

Представитель Министерства обороны Германии не предоставил комментариев по этому поводу.

В августе газета Bild сообщила о появлении беспилотников над атомными электростанциями, химическими предприятиями и терминалом по приему сжиженного природного газа в Брунсбюттеле. В связи с этими инцидентами прокуратура Фленсбурга начала предварительное расследование по подозрению в агентурной деятельности в диверсионных целях.

Ранее сообщалось, что жителям Германии рекомендовали запастись свечами и продуктами.