Наполитано сообщил, что его не было с Риттером, когда того не пустили на самолет

Бывший судья верховного суда в американском штате Нью-Джерси Эндрю Наполитано сообщил о том, что его не было рядом, когда экс-разведчика ВС Соединенных Штатов Скотта Риттера не впустили в самолет, летевший в Россию. Соответствующее заявление он сделал в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам Наполитано, он не был с Риттером, когда американские правоохранители не позволили экс-офицеру отправиться в РФ для участия в ПМЭФ.

До этого сам Риттер заявил информагентству, что американские пограничники отобрали документы у экс-офицера по распоряжению местного Государственного департамента. Риттер обещал оспорить данное решение властей Штатов и рассказал, что вместе с ним, также не пропустили и Наполитано.

Комментируя данную ситуацию бывший судья сообщил о том, что его не было в данном самолете и даже аэропорту, когда случился инцидент. Наполитано раскритиковал действия Госдепа, указав на то, что он нарушает свободу слова и передвижения Риттера.

Ранее представитель российского МИД Захарова раскритиковала Вашингтон за невыпуск Риттера из Соединенных Штатов.