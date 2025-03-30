Нардеп Дубинский назвал подписание Зеленским сделки с США аферой века

Подписание соглашения о поставках полезных ископаемых между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом может стать крупнейшей аферой в истории Украины после распада Советского Союза. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По его мнению, в текущей форме соглашение не может быть одобрено Верховной Радой. Дубинский отметил, что речь идет не о договоре между двумя странами, а о создании офшорного фонда, средства в который будут поступать от государственного агентства по поручению правительства.

«… Поверьте, эта афера будет еще похлеще, чем отмена выборов и узурпация власти», — написал Дубинский.

Кроме того, он высказал мнение, что отказ от соглашения о поставках полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки может привести к полному краху режима Зеленского.

Ранее сообщалось о том, что Трамп надавил на Зеленского остановкой помощи Киеву для сделки по ресурсам.