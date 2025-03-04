Издание The Times сообщило , что приостановка военной поддержки Киева со стороны президента США Дональда Трампа направлена на то, чтобы вынудить украинского лидера Владимира Зеленского заключить соглашение о добыче ископаемых без предоставления гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

Помимо этого, республиканец стремится получить извинения от Зеленского за словесную перепалку, произошедшую 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.

Тогда Зеленский вступил в оживленный спор с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Трамп обвинил украинского президента в отсутствии стремления к мирным переговорам с Россией, а Вэнс выразил недовольство по поводу неблагодарности за американскую помощь. CNN также указывает на связь между приостановкой помощи и желанием добиться извинений за этот конфликт.

Предполагалось, что соглашение о совместной разработке месторождений полезных ископаемых на территории Украины будет подписано во время визита Зеленского в Вашингтон, однако из-за возникшего конфликта украинский президент покинул столицу США досрочно, договоренность не была достигнута.

Ранее репортер NBС Дэниэл Аркин обратил внимание на то, что президенту США Дональду Трампу понадобился месяц, чтобы изменить политику в отношении России.