Нарышкин поговорил с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро российского ведомства.

Отмечается, что разговор состоялся в среду, 12 марта. В ходе общения стороны договорились о проведении регулярных контактов, направленных на содействие международной стабильности и безопасности. Особое внимание Нарышкин и Рэтклифф уделили снижению уровня конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Главы СВР и ЦРУ также обсудили вопросы взаимодействия между ведомствами. Отмечается, что это сотрудничество охватывает направления общего интереса и способы урегулирования кризисных ситуаций.

Исторически информация о сотрудничестве между ЦРУ и СВР была ограничена, однако изредка появляются сообщения о проведении совместных мероприятий, встреч или контактов, например, в рамках согласованных действий по борьбе с международным терроризмом.

СВР России представляет собой федеральный орган, осуществляющий функции внешней разведки страны и являющийся одним из ключевых специальных служб. Она относится к государственным военизированным структурам, которые имеют право на приобретение и использование боевого, ручного, стрелкового и другого оружия.

ЦРУ представляет собой независимое агентство федерального правительства США, основная задача которого заключается в сборе и анализе информации о деятельности иностранных организаций и граждан. ЦРУ является ключевым органом внешней разведки и контрразведки в США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.