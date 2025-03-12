Нарышкин поговорил с главой ЦРУ
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ Рэтклиффом
Фото: [flickr.com]
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро российского ведомства.
Отмечается, что разговор состоялся в среду, 12 марта. В ходе общения стороны договорились о проведении регулярных контактов, направленных на содействие международной стабильности и безопасности. Особое внимание Нарышкин и Рэтклифф уделили снижению уровня конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Главы СВР и ЦРУ также обсудили вопросы взаимодействия между ведомствами. Отмечается, что это сотрудничество охватывает направления общего интереса и способы урегулирования кризисных ситуаций.
Исторически информация о сотрудничестве между ЦРУ и СВР была ограничена, однако изредка появляются сообщения о проведении совместных мероприятий, встреч или контактов, например, в рамках согласованных действий по борьбе с международным терроризмом.
СВР России представляет собой федеральный орган, осуществляющий функции внешней разведки страны и являющийся одним из ключевых специальных служб. Она относится к государственным военизированным структурам, которые имеют право на приобретение и использование боевого, ручного, стрелкового и другого оружия.
ЦРУ представляет собой независимое агентство федерального правительства США, основная задача которого заключается в сборе и анализе информации о деятельности иностранных организаций и граждан. ЦРУ является ключевым органом внешней разведки и контрразведки в США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.