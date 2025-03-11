Трамп планирует поговорить с Путиным на этой неделе

Президент США Дональд Трамп планирует провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом Трамп сообщил журналистам в ходе выступления на территории Белого дома.

Трамп подчеркнул, что готовность президента РФ пойти на прекращение огня будет означать, что 75% пути к завершению украинского конфликта уже пройдено.

«Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня. — Прим. ред.), и это ознаменует собой 75% пути», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о том, состоится ли его разговор с Путиным на этой неделе, Трамп ответил: «Я думаю, что да».

Ранее участвующий в переговорах с США Дмитриев высказался о затягивании ЕС конфликта на Украине.