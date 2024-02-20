Нарышкин заявил, что СССР не проигрывал в Афганистане

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл причины ухода войск СССР из Афганистана. По его словам, Советский Союз не проигрывал, а отступил из-за уступок Западу.

Нарышкин во вторник, 20 февраля, выступает на круглом столе, посвященном 35-летию выводы советской армии из Афганистана. Его слова приводят РИА Новости.

«Решение о выводе ограниченного контингента советских войск было в первую очередь политическим и принималось в логике так называемых односторонних уступок. Другое дело, что на Западе эти уступки были восприняты не как приглашение к диалогу, а как слабость тогдашнего руководства СССР», — заявил Нарышкин.

Глава СВР также прокомментировал уход армии США из Афганистана в 2021 года. Нарышкин назвал это «позорным бегством». Он отметил, что американцы оставили множество афганцев, которые доверились Вашингтону, на произвол судьбы. Также Нарышкин отметил, что военные США бросили военную технику и вооружение.

Вооруженные силы США вывели свои войска из Афганистана 31 августа 2021 года. Этот шаг стал завершением операций «Страж свободы» и «Решительная поддержка» НАТО, которую американцы и их союзники проводили с 2001 года после терактов 11 сентября. На данный момент власть в Афганистане принадлежит военизированной группировке «Талибан»*.

Ранее мы сообщали, что Эквадор официально отказался поставлять советские оружие на Украине. Правительство этой страны накануне объявило о намерении передать остатки вооружения Киеву.

*запрещенная в России террористическая организация