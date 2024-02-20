Эквадор официально отказался отправлять оружие на Украину

Эквадор не станет отправлять имеющееся у него вооружение Украине, заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфелд.

Выступая на заседании комиссии парламента дипломат подчеркнула, что Эквадор не намерен вооружать Украину, ибо она является непосредственно участвующей в конфликте стороной. По словам Соммерфелд, данное решение принял президент Даниэль Нобоа.

«Президент [Даниэль] Нобоа дал четкое указание не отправлять военную технику в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте», — заявила глава ведомства, ее выступление в парламенте транслировалась на ее странице в соцсетях.

Напомним, Эквадор собирался поставить имеющуюся у него российскую технику в США, с последующей отправкой на Украину. После того, как Роспотребнадзор обнаружил у местных бананах муху-паразита и прикрыл экспорт продукции на российские прилавки, эквадорские власти отказались накачивать ВСУ вооружениями и ссориться с Москвой.

Ранее сообщалось, что по примеру Эквадора Колумбия отказалась передавать оружие Украине.