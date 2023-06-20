«Нас неизбежно ждет победа»: политолог назвал единственный шанс спасения для Украины и Зеленского

Украина готовится нанести удар по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В то же время, по словам главы оборонного ведомства, это неизбежно повлечет за собой удары по центрам принятия решений и будет означать полномасштабное вовлечение в боевые действия США и Великобритании. Это именно то, чего добивается украинская сторона, рассказал политический обозреватель и автор YouTube-шоу «Пропаганда» Анатолий Кузичев.

«Если первое еще может произвести на кого-то впечатление, потому что ракетные удары по Банковой (улица в Киеве – Прим. ред.) мало кому на Украине прибавят хорошего настроения, то второе как раз нужно украинской стороне», — пояснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» собеседник.

Единственный шанс спасения для Украины и президента Владимира Зеленского – это втягивание в конфликт НАТО или Штатов и Британии, хотя последнее звучит несколько фантастично, уточняет эксперт. Еще один реальный вариант — участие Польши.

«Это для украинской стороны – как бальзам на душу. Им именно это ощущение и нужно. Боюсь, что украинцы действительно попытаются ударить по Крыму. Но нас неизбежно ждет победа, мы ее добьемся так или иначе», — рассказал политолог.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны Украины ищут новые критерии оценки успешности контрнаступления.