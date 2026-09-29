Посольство России в Бельгии направило в брюссельскую штаб-квартиру НАТО политическое предупреждение. Российские дипломаты заявляют, что Североатлантический альянс на регулярной основе проводит военные учения, направленные на блокирование Калининградской области. По мнению российской стороны, такая политика способна привести к прямому столкновению России и европейских государств.

Зачем же страны НАТО проводят маневры вблизи Калининграда? Свою точку зрения Общественной Службе Новостей высказал Сергей Липовой — председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор. Он констатирует: провокационные политические действия руководства Евросоюза и НАТО в отношении России нарастают с каждым днем. Калининград, окруженный со всех сторон недружественными странами, остается для альянса и ЕС лакомым куском, поэтому вокруг региона постоянно проводятся разного рода провокационные военные учения.

Генерал обращает внимание на характер этих маневров: они имеют наступательный характер, отрабатывается высадка десанта, захват территорий, строительство фильтрационных пунктов, куда якобы будут направлять мирное население и военнопленных. Фактически, по его словам, повторяется сценарий 1941 года, когда создавались концентрационные лагеря для военных и гражданских лиц.

Вместе с тем российские вооруженные силы принимают соответствующие меры для усиления безопасности отдельных районов. Липовой напоминает: Москва неоднократно предупреждала, что в случае втягивания России в конфликт начнется полноценная война, которая будет иметь совсем другой характер. Причем война эта не будет продолжительной. У Европы ограниченная площадь с высокой плотностью населения — достаточно удара небольшого количества баллистических ракет, и она потеряет боеспособность, будет полностью разрушена и фактически прекратит существование как политический анклав, угрожающий России.

По мнению генерала, европейское руководство, зная, что Россия ни на кого не собирается нападать, провоцирует нашу страну, демонстрируя свою воинственность. Европейцы делают все, чтобы боевые действия на Украине продолжались как можно дольше. Однако у России достаточно ресурсов, чтобы выиграть войну, победить врага и дать достойный отпор противникам, которые каждый век нападают на нашу страну. Калининград — это наша территория, и под юрисдикцию Европы он не перейдет, подчеркнул Липовой.

Ранее политолог Панкратов раскрыл, что скрывается за учениями НАТО у границ Калининградской области.