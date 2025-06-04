НАТО включит военную помощь Украине в свои оборонные расходы

Издание Euractiv, ссылаясь на пять информированных источников, сообщило , что страны-члены НАТО могут начать рассматривать финансирование военной помощи Украине как часть своих оборонных затрат. Это предложение связано с планами увеличить целевой показатель оборонных расходов для стран альянса до 5% от ВВП.

Согласно источникам, в категорию «расходы на оборону» будут включены средства, потраченные на закупку военной техники, предназначенной для Украины, а также инвестиции в развитие украинского военно-промышленного комплекса.

Два источника сообщили изданию, что учет финансовой поддержки украинской армии как части оборонных расходов НАТО является логичным шагом, поскольку укрепление обороноспособности Украины напрямую способствует повышению безопасности самого альянса.

Ожидается, что данное предложение будет дополнительно рассмотрено и, возможно, пересмотрено до проведения саммита НАТО, запланированного на 24 и 25 июня в Гааге.

Ранее сообщалось, что Польша может прекратить поддержку Украины после победы Навроцкого.