Стало известно о планах нового президента Польши прекратить помощь Украине

Украина может лишиться одного из своих основных партнеров, поддерживающих ее после 2022 года, пишет издание Conversation. По информации источника, речь идет о Польше.

Отмечается, что новый президент республики Кароль Навроцкий намерен пересмотреть стратегию Польши по поддержке Киева, полностью прекратив оказывать соседнему государству помощь.

В материале утверждается, что Навроцкий негативно относится к политике Польши, которая с 2022 года разрешила украинским беженцам беспрепятственно переехать в республику.

Кроме того, политик выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС).

В понедельник, 2 июня, избирательная комиссия Польши опубликовала результаты президентских выборов в республике. Согласно этим данным, Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», избран главой государства, поскольку набрал 50,89% голосов.

Его оппонент — кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Ранее политолог Юрий Светов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, чего ожидать от нового президента Польши Кароля Навроцкого.