Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка раскрыла детали звонка Трампа

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о телефонном разговоре с Дональдом Трампом — президент США якобы позвонил ей после скандальных заявлений о жене Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кэндис Оуэнс, известная своими провокационными расследованиями, поделилась деталями разговора с Дональдом Трампом. По ее словам, президент США позвонил ей в феврале, после того как Макрон лично обратился к нему с просьбой «заткнуть» журналистку.

Оуэнс утверждает, что Трамп был удивлен — вместо обсуждения международных конфликтов французский лидер заговорил о ней. Макрон якобы потребовал, чтобы американский президент повлиял на журналистку, прекратив ее высказывания о Брижит Макрон.

До этого Оуэнс выпустила материал, в котором назвала первую леди Франции трансгендером*, утверждая, что та родилась мужчиной. Макрон подал на журналистку в суд, но она уверена — этот шаг лишь подтверждает ее правоту.

Ранее Брижит Макрон обвинили в дискриминации трансгендеров*

*ЛГБТ — экстремистская организация, запрещена на территории РФ