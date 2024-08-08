NBC: ФБР обыскивает дом экс-главного инспектора ООН Риттера

Агенты американского ФБР обыскали дом бывшего разведчика ВС Соединенных Штатов и экс-главного инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера. Об этом сообщил местный телевизионный канал News Channel 13 , являющийся филиалом NBC.

Журналисты рассказали, что спецслужбы произвели обыски в доме экс-разведчика в штате Нью-Йорк. В то же время, какие-либо детали операции в публикации не уточняются.

Известно, что в 2011 году Суд присяжных в Пенсильвании признал Риттера виновным в педофилии. Бывший военнослужащий был обвинен в попытке совратить несовершеннолетнего.

В июне власти Соединенных Штатов не позволили Риттеру попасть в Россию на ПМЭФ. По словам самого разведчика, американские таможенники изъяли его паспорт во время посадки в самолет. Единственное, что сотрудники таможенно-пограничной службы объяснили Риттеру, это что делают это «по приказу Госдепартамента».

Ранее Риттер предрек Штатам поражение в случае ракетного столкновения с РФ.