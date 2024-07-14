Риттер: США проиграют в случае ракетного столкновения с РФ

В случае начала открытого столкновения между Соединенными Штатами и Россией, Вашингтон проиграет ракетное противостояние из-за модернизированных образцов оружия российской стороны. Соответствующее мнение выразил отставной разведчик США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном, опубликованной на видеохостинге YouTube .

По словам бывшего военного, если между государствами начнется ракетная война, российская сторона одержит безоговорочную победу. Он подчеркнул, что ракетное вооружение РФ современно и поэтому рассчитано на столкновения в современных условиях. В то же время, у американской стороны подобного вооружения нет.

«Но мы, конечно, пытаемся создать такие ракеты», — подчеркнул эксперт.

Риттер также выразил мнение, что ВПК Соединенных Штатов и их армия не эволюционируют. Аналитик объяснил, что ВС США не приспособлены к конфликтам с высокой интенсивностью, которые будут происходить в текущем веке.

Ранее Риттер заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский является расходным материалом.