NBC: Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на экспорт нефти, если сделка по Украине сорвется

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в случае отсутствия реальной договоренности с Россией о прекращении конфликта на Украине, он без промедления введет дополнительные пошлины на экспорт нефти из России. Об этом сообщает NBC News.

Президент США сообщил, что рассматривает возможность введения пошлины на российскую нефть в размере от 25% до 50%.

«Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России — что может быть и не так — но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — цитирует американского лидера телеканал.

В случае развития ситуации по такому сценарию, президент США Дональд Трамп предупредил о возможных последствиях для тех, кто импортирует нефть из России.

«Это будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в Соединенных Штатах», — указал он.

Тут стоит обратить внимание на один любопытный момент: Трамп обычно предпочитает говорить о санкциях и пошлинах либо вживую, либо посредством своих соцсетей. Тут же телеканал передал слова Трампа устами ведущей новостей, транслируя на экране лишь картинку с фотографией президента США. Таким образом, всё переданное американским медиа вполне можно поставить пока под сомнение.

Ранее Трамп анонсировал внушительные пошлины, которые будут взиматься при ввозе в США любых автомобилей, сделанных за рубежом. Тариф составит 25%, он коснется не только иностранных компаний, но тех американских производств, которые размещены за пределами Соединенных Штатов.