NBC: Трамп считают может досрочно объявить о своей победе на выборах

Миллиардер Дональд Трамп вполне может до объявления об официальных результатах объявить о своей победе на предстоящих в США 5 ноября президентских выборах, передает телеканал NBC News со ссылкой на окружение республиканца.

А один из бывших советников Трампа заявил в свою очередь, он уверен в подобном раскладе «на 100%».

«Все строили предположения о том, что бывший президент может быть готов повторить 2020 год и быстро объявить себя победителем в ночь выборов, когда об этом еще не будет достоверно известно», — говорится в публикации.

В то же время, как указывают журналисты телеканала, ни один из собеседников не смог предоставить достоверных данных, что Дональд Трамп реально готов к такому повороту событий.

Напомним, 5 ноября 2024 года в США состоятся выборы президента. На данный момент онлайн-ставки показывают печальную картину для кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Более 60% американцев голосуют за Трампа.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил о необходимости «закрыть» кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа.